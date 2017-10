Luar Biasa, Penyelamatan Terbaik Marquez di MotoGP, Lihat

jpnn.com, SELANGOR - Pihak MotoGP memberi label unbelievable save kepada aksi Marc Marquez yang satu ini. Marquez berhasil menyelamatkan motornya saat latihan bebas MotoGP Malaysia, Sabtu (28/10).

Pembalap Repsol Honda itu kehilangan kontrol di bagian depan RC213V-nya, Kuda Besi-nya. Saat pengereman di Turn 1 Sirkuit Sepang, Marquez 'seharusnya' jatuh. Namun entah bagaimana dia bisa menjaga motornya tetap selamat.

Kaki luarnya (kiri) sudah melayang. Ban depan sudah di luar kendali. Marquez dan motornya terseret. Namun juara bertahan MotoGP ini dengan ajaib bisa menegakkan kembali kendaraan yang menghidupinya selama ini.

"Ketika saya kembali ke garasi, mekanik saya langsung bertanya 'bagaimana lutut Anda'. Saya ok, lutut saya tidak apa-apa. Lalu saya balik bertanya kepada mereka 'Anda melihat apa yang terjadi di TV?' cerita Marquez seperti dikutip dari Crash.

Rider Spanyol itu mengatakan, ada saat-saat pembalap sudah berusaha menyelamatkan diri dan dan juga motornya, namun tidak tertangkap kamera dari depan. "Itu adalah penyelamatan besar. Namun itu juga berarti saya harus memperbaiki cara berkendara saya besok (di balapan)," kata Marquez. (adk/jpnn)

We have a winner! ????



THIS is the best save @marcmarquez93 has EVER done ????#MalaysianGP pic.twitter.com/Kh3DJObkgP — MotoGP™???????????? (@MotoGP) October 28, 2017