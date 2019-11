Luna Maya: Aku Belum Pernah Tersiksa Seperti Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengaku sangat tersiksa saat syuting film 'Rumah Kentang: The Beginning'. Dia bahkan mengklaim ini adalah film dengan proses syuting terberat sepanjang kariernya.

"Aku belum pernah tersiksa seperti ini," kata Luna Maya saat menyambangi Graha Pena, Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Perempuan 36 tahun itu menyebut salah satu tantangan terbesar saat syuting film tersebut adalah cuaca. Selama dua hari di Pengalengan, Jawa Barat, ia harus berjuang melawan udara yang sangat dingin mencapai 7 celsius. Ditambah lagi kegiatan syuting harus dijalani sampai subuh.

"Cuaca dingin banget. Aku kayak ada alergi dingin juga. Sampai sakit pas syuting di sana," ceritanya.

Tidak hanya itu, Luna Maya harus menjalani salah satu agenda cukup menyita tenaga. Dia dituntut berlarian di kebun kentang dengan memakai sandal.

"Aku pakai sandal jepit ke kebun kentang. Pas adegan emosi yang cukup tinggi dan klimaks scene," ucap mantan kekasih Ariel NOAH itu.

'Rumah Kentang: The Beginning' digarap oleh sutradara Rizal Mantovani. Bercerita tentang kisah urban legend Rumah Kentang yang berada di Bandung.

Luna Maya memerankan tokoh bernama Sofie. Dia merupakan ilustrator yang memiliki suami penulis novel bernama Adrian, yang dimainkan Christian Sugiono. Dengan setting cerita di tahun 80-an, mereka dihadapkan dengan masalah yaitu novel yang tidak laku. Sehingga suami istri itu tertarik membuat novel terbaru berdasarkan pengalaman sendiri dengan datang ke rumah peninggalan orang tua Sofie. Namun di rumah yang terletak di perkebunan kentang itu ternyata menyimpan misteri.