Luna Maya Beber Hubungan Ariel Noah dan Pevita Pearce

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya mengaku mengetahui segala informasi mengenai teman-temannya, termasuk tentang mantan-mantan kekasihnya.

Pemain film Suzzanna: Bernapas dalam Lumpur itu pun memastikan bahwa informasi yang didapatnya valid.

"Gue aja suka dapat informasi soal teman gue yang jarang ketemu. Mantan gue yang mana juga gue dapat informasinya valid semua," kata Luna Maya saat menjadi bintang tamu Ok Show di salah satu stasiun televisi, baru-baru ini.

Tak heran, Luna Maya mengaku sudah tahu soal kabar hubungan mantan kekasihnya, Ariel Noah dengan Pevita Pearce.

"Kan memang dari dulu kayaknya on and off, I don't know maybe," ungkap pemain film The Doll ini.

Diketahui, gosip asmara antara Ariel Noah dan Pevita Pearce kembali muncul setelah keduanya tertangkap kamera saat hendak nonton bersama di salah satu bioskop.