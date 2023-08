Luna Maya dan Maxime Bouttier Akhirnya Mesra di Depan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan kekasih, Luna Maya dan Maxime Bouttier tidak malu lagi mengumbar kemesraan di depan publik.

Terbaru, Maxime Bouttier turut menghadiri pesta perayaan ulang tahun Luna Maya di Bali baru-baru ini.

Pada momen spsesial tersebut, kedua figur publik itu tampil sangat mesra.

Maxime Bouttier bahkan sempat menyatakan cinta kepada Luna Maya di depan tamu undangan.

"Luna, I love you so much," kata Maxime Bouttier dalam video yang viral di TikTok.

Selain itu, cowok berusia 30 tahun tersebut juga berani mencium Luna Maya.

Momen Maxime Bouttier mencium Luna Maya langsung membuat heboh semua tamu pesta.

Aktris Luna Maya memperingati hari ulang tahun ke-40 pada 26 Agustus 2023 lalu.