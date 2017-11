Luna Maya Dukung Agnez Mo Duet Bareng Justin Timberlake

jpnn.com, JAKARTA - Impian Agnez Mo bisa berduet dengan Justin Timberlake mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Luna Maya.

Terlihat pada komentarnya di unggahan Agnez Mo, baru-baru ini. Kekasih Reino Barack itu mengaku bangga pada Agnez.

Dia pun mendoakan agar impian pelantun lagu Damn I Love You itu segera terwujud.

"Congratulations so proud of you, hope you can collaborate with @justintimberlake and make great music together! And make us Indonesian proud again. Gooo Agnez," tulis Luna Maya.

Sebelumnya, Agnez memang sempat mengungkap keinginannya untuk berduet dengan Justin Timberlake.

Terlebih, dia berada dalam satu manajemen dengan mantan personel Nsync itu.