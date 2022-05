Luncurkan Kolaborasi Global, The Body Shop Gandeng Utusan Pemuda Sekretaris Jenderal PBB

jpnn.com, JAKARTA - The Body Shop dan Kantor Utusan Pemuda Sekretaris Jenderal PBB berkolaborasi melalui kampanye global Be Seen Be Heard, agar suara kaum muda lebih teramplifikasi di sektor publik.

Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan perubahan struktural jangka panjang dalam pengambilan keputusan agar lebih inklusif terhadap kaum muda.

Kampanye ini diluncurkan bersamaan dengan penerbitan laporan bersama ‘Be Seen Be Heard: Memahami Partisipasi Politik Anak Muda’.

Laporan ini merupakan potret bahwa saat ini merupakan momen yang sangat kritikal untuk memahami prasangka dan rintangan struktural yang menghalangi kaum muda untuk berpartisipasi di sektor publik, sekaligus dengan rekomendasi untuk menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia.

Laporan ini memaparkan hasil survei terbesar yang dilakukan oleh The Body Shop pada Desember 2021, dengan cakupan 26 negara dan 27.043 total responden, di mana lebih dari setengahnya berusia di bawah 30 tahun.

Riset ini menemukan bahwa 82% orang yang disurvei setuju sistem politik membutuhkan reformasi yang drastis agar sesuai untuk kebutuhan masa depan.

Sebanyak 84% orang juga mengatakan bahwa para politisi hanya mementingakan diri sendiri, dan 75% dari responden juga beranggapan bahwa para politisi ini melakukan korupsi.

Tiga perempat orang di bawah usia 30 tahun merasa bahwa politisi dan para pemimpin bisnis telah melakukan kekacauan bagi manusia dan planet ini.