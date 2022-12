Lyodra Raih Penghargaan Asia Celebrity di AAA 2022, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lyodra Ginting meraih penghargaan untuk kategori Asia Celebrity dalam ajang Asia Artist Awards (AAA) 2022 di Nagoya, Jepang.

Dia membagikan kabar bahagia itu melalui akunnya di Instagram, Selasa (13/12).

"Merupakan kehormatan besar bagi saya, untuk berdiri di sini menghadiri dan juga menerima penghargaan ini," tulis Lyodra.

Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya selama ini.

"Pencapaian saya saat ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan orang-orang hebat dan tulus yang telah mempercayai saya sejak memulai karier saya," lanjutnya.

Dalam AAA 2022, Lyodra berkesempatan tampil menyanyikan lagu "Sang Dewi" yang sebelumnya dipopulerkan penyanyi Titi DJ.

Seperti disiarkan Koreaboo, selain Lyodra, sejumlah musisi dan artis yang juga memenangkan kategori penghargaan serupa untuk penyanyi yakni grup idola K-pop ITZY dan grup idola asal Jepang BE:FIRST.

Sementara itu, untuk aktor yakni Kim Seon-ho, Yuri, PP Krit dan Billkin Putthipong, sedangka Grup vokal dan tari asal Jepang THE RAMPAGE from EXILE TRIBE membawa pulang penghargaan kategori Best Artist (Singer).