Maaf, Fairuz A Rafiq Tutup Pintu Mediasi soal Kasus Ikan Asin

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Fairuz A Rafiq telah menutup pintu damai dengan mantan suaminya, Galih Ginanjar serta Rey Utami dan Pablo Benua terkait kasus 'ikan asin'. Dia bahkan tidak berkenan lagi untuk melakukan mediasi.

Sikap tersebut diungkapkan oleh kakak Fairuz A Rafiq, Ranny Fahda Rafiq lewat akun Instagram miliknya. Pernyataan itu kemudian juga diunggah Fairuz ke akun Instagram kepunyaannya.

"Minta maaf yang banyak sama Allah, sholat taubat. Buat kita sudah nggak ada yang namanya mediasi," ungkap Ranny Fahda Rafiq, Jumat (26/7).

Keluarga Fairuz A Rafiq menegaskan bahwa hukum harus tetap berjalan. Pihaknya sudah terlalu kecewa kepada Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua.

"Hukum biar berjalan semestinya. Sekarang ribut mediasi, sebelumnya malah ngetawain, fitnah sana-sini, nantangin seolah kebal hukum, ngomong seenak udelnya, enggak dipikir ke depannya bakal gimana," jelasnya.

"Say no to mediasi, sampai sini paham kan," sambung Ranny Fahda Rafiq.

Seperti diketahui, Fairuz A Rafiq melaporkan mantan suaminya yang merupakan aktor, Galih Ginanjar ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait video dengan muatan penghinaan yang dilontarkan Galih Ginanjar kepadanya.