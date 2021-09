Mabes TNI & Jasa Marga Gelar Vaksinasi Drive Thru di Tol Jagorawi, Berikut Syaratnya

jpnn.com, JAKARTA - Mabes TNI melalui Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan PT Jasa Marga menggelar Vaksinasi Drive Thru di Jalan Tol Jagorawi, hingga 30 September 2021.

Vaksinasi gratis ini berlangsung setiap hari sejak pukul 08.00 sampai 15.00 WIB.

Vaksinasi Drive Thru di Jalan Tol Jagorawi bertempat di dua arah Jalan Tol Jagorawi, baik arah Jakarta maupun arah Bogor dengan pembagian lokasi registrasi dan screening serta lokasi yang berbeda di tiap arahnya.

“Kami menyediakan dua jenis vaksin yang berbeda, untuk yang ke arah Bogor kami sediakan vaksin Pfizer dengan 200 dosis per harinya dan untuk yang ke arah Jakarta menggunakan vaksin Sinovac yang mencapai 1.000 dosis per harinya,” ujar Kolonel Inf Piter Dwi Andrianto selaku Koordinator Vaksinasi Drive Thru Jagorawi BAIS TNI.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan jumlah individu yang sudah divaksin sehingga turut serta mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi nasional," imbuh Corporate Secretary Jasa Marga Reza Febriano.

Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, terutama bagi pengguna jalan tol yang menggunakan akses Jalan Tol Jagorawi sebagai rute harian.

Baca Juga: PT Jamkrindo Salurkan Paket Nutrisi dan Sembako untuk Tenaga Kesehatan

Berikut rincian lokasi pelaksanaan Vaksinasi Drive Thru di Jalan Tol Jagorawi, yang dilengkapi dengan syarat dan ketentuan penerima vaksin:

Jalan Tol Jagorawi Arah Jakarta

Jenis Vaksin: Sinovac, 1.000 dosis per hari

- Lokasi Registrasi & Screening: Walk Thru di Rest Area Km 38+200 B dan Rest Area Km 21+400 B

(pendaftaran peserta langsung dilakukan di lokasi)

- Lokasi Vaksinasi: Drive Thru di Eks GT Cimanggis Utama Km 18+600 B Syarat penerima vaksin Sinovac:

- WNI (Warga Negara Indonesia)

- Berusia 12+

- Mempunyai KTP

- Diperbolehkan bagi wanita hamil dengan usia kehamilan 14-33 Minggu (membawa buku KIA)

- Berlaku untuk vaksinasi pertama dan kedua

- Bila mempunyai komorbid, membawa surat keterangan layak vaksin dari dokter spesialis yang merawat

- Membawa alat tulis sendiri

- Tidak membawa anak kecil ke area vaksin