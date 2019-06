Madagaskar Catat Sejarah di Piala Afrika 2019

jpnn.com, ALEXANDRIA - Madagaskar mengukir sejarah di Piala Afrika 2019. Dengan status sebagai debutan Piala Afrika, Barea (julukan timnas Madagaskar) meraih poin, usai menahan imbang Guinea 2-2 di matchday pertama Piala Afrika 2019.

Dalam laga yang digelar di Alexandria Stadium, Alexandria, Minggu (23/6) itu, Madagaskar bahkan sempat unggul 2-1.

Awalnya, Guinea yang membuka gol pada menit ke-34 lewat Sory Kaba. Kemudian Madagaskar berbalik unggul lewat Anicet Abel (49), yang tercatat sebagai pencetak gol pertama Madagascar di Piala Afrika.

Madagascar have scored a goal during the Africa Cup of Nations for the first time in the nation's history.



Remember the name: Anicet Abel ???????? pic.twitter.com/CkjttkyoF8 — Squawka Football (@Squawka) June 22, 2019