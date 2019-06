Norwegia dan Jerman Tembus Perempat Final Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, NICE - Dua juara dunia Norwegia (1995) dan Jerman (2003, 2007) lolos ke perempat final Piala Dunia Wanita 2019.

Pada babak 16 Besar yang digelar di Stade de Nice, Nice, Minggu (23/6) dini hari WIB, Norwegia mengalahkan salah satu tim yang bersinar di Prancis 2019 ini, Australia, lewat drama adu penalti (4-1) setelah selama 120 menit bermain imbang 1-1.

"Kami menang sebagai tim. Saya sangat puas dengan semangat para pemain mengatasi tekanan pertandingan," kata pelatih Norwegia Martin Sjogren di laman FIFA.

