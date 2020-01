Madonna Batalkan Konser di Lisbon

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Madonna terpaksa membatalkan konser di kota Lisbon, Portugal, karena mengalami cedera pada kakinya.

Promotor Everything Is New mengeluarkan pernyataan resmi berisi perminataan maaf kepada penggemar atas pembatalan itu.

"Kami minta maaf atas kekecewaaan yang dirasakan penggemar akibat perubahan mendadak dan tak terduga ini," tulis mereka seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/1).

Pihak promotor juga meminta doa untuk kesembuhan pemilik album Madame X itu.

Konser yang sedianya digelar pada Rabu (22/1) petang itu merupakan pertunjukan kedua yang dibatalkan sejak Madona mulai tur keliling Eropa di Lisbon pada 12 Januari, tempatnya tinggal sejak pertengahan 2017.

"Maaf saya harus membatalkan malam ini. Tetapi saya harus mendengarkan tubuhku dan beristirahat," tulis penyanyi 61 tahun itu di Instagram setelah membatalkan acara di Coliseu dos Recreios, Lisbon.

Madonna mengunggah video di Instagram, yang memperlihatkannya menaiki tangga dengan tongkat. Pada akhir pekan, dia juga mengunggah video sedang berendam dengan air es usai pertunjukan.

"Madame X" adalah album studio ke-14 dari Madonna yang terinspirasi dari hidupnya di Portugal, juga budaya serta musik tradisional Portugal, termasuk musik fado.