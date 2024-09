Mahakam Investment Forum 2024: Kaltim Siap Jadi Superhub Ibu Kota Nusantara

jpnn.com, KALTIM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sukses menyelenggarakan acara The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 di Hotel The Stones, Kuta, Bali.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Prima Laksana mengatakan, forum ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi di wilayah Kalimantan Timur.

Forum ini juga menjadi implementasi Strategi Peningkatan Investasi Melalui Akselerasi Layanan Investasi di Kalimantan Timur (seni asli Kaltim).

"Tujuannya adalah mempercepat transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam dan memperkuat infrastruktur wilayah dengan menawarkan proyek-proyek unggulan yang telah dilengkapi dengan pra-studi kelayakan," kata Fahmi, dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Mewakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Ujang Rachmad, selaku Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, menyampaikan bahwa Kalimantan Timur tengah berada pada momen penting dengan adanya proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menegaskan bahwa peluang investasi di Kalimantan Timur sangat terbuka, terutama dalam pembangunan infrastruktur, energi, pariwisata, dan agribisnis.

“Melalui forum ini, Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya menyambut investor dengan berbagai **kemudahan, insentif, serta kepastian hukum** untuk menjamin keamanan investasi,” kata Ujang Rachmad.

Forum ini menggelar dua sesi utama, yaitu Project Expose, yang memaparkan proyek-proyek unggulan Kalimantan Timur, serta sesi One-on-One Meeting antara pengelola proyek dan calon investor.