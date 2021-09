Mahal! Menteri Keuangan Beberkan Biaya Transisi Energi RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transisi energi.

Sri Mulyani menyatakan Indonesia membutuhkan USD 5,7 miliar per tahun.

"Itu adalah kebutuhan dana yang sangat besar," ucap Sri Mulyani dalam diskusi The Role of Green Finance in Delivering Southeast Asia’s Sustainability Goals secara daring di Jakarta, Kamis (30/9).

Baca Juga: Menteri Keuangan Bidik Sektor Ini Jadi Andalan Kinerja Ekonomi 2022

Oleh karena itu, Ani sapaan karib Menkeu menilai pembiayaan transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Selama ini, pemerintah telah menggunakan seluruh instrumen fiskal untuk mendanai proyek hijau berkelanjutan.

"Butuh bantuan dan partisipasi sektor swasta," kata dia.

Baca Juga: Kabar Gembira dari Menteri Keuangan untuk Generasi Muda

Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu mengatakan salah satu partisipasi tersebut yakni melalui penerbitan obligasi hijau global.

Namun, dikombinasikan dengan prinsip syariah yang sudah cukup aman.