Mahasiswa Antusias Hadiri Futureustudent di UIN Syarif Hidayatullah

jpnn.com, CIPUTAT - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama USAID menggelar Futureustudent Roadshow bertema 'Brighten up Your Future in US.

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan inspirasi kepada mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan studi di Amerika Serikat melalui beasiswa LPDP.

"Harapannya peserta jadi lebih ada gambaran bagaimana kuliah di Amerika, dan pengaruhnya pada masa depan, sehinggga lebih termotivasi," kata Remy Rohadian, Chief of Party USAID Teman LPDP dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Salah satu momen yang paling dinantikan dalam acara ini adalah sesi yang dibawakan oleh influencer Fa Aula. Pemilik nama asli Aula Andika Fikrullah Al Abad ini menyelesaikan pendidikan di Lehigh University.

Fa Aula kini menjabat sebagai tim staf khusus BRIN dan asisten pribadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dia berbagi pengalaman dan tip meraih beasiswa dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat.

Dalam presentasinya, Fa Aula menekankan pentingnya personal statement dalam proses seleksi beasiswa.

Personal statement merupakan kunci untuk mengungkapkan impian, motivasi, dan potensi diri.