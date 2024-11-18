menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Mahasiswa President University Sabet Juara Stacks Harvard Hackathon 

Mahasiswa President University Sabet Juara Stacks Harvard Hackathon 

Mahasiswa President University Sabet Juara Stacks Harvard Hackathon 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahasiswa Prodi IT President University menyabet juara Stacks Harvard Hackathon di Universitas Harvard AS. Foto dok. President University

jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa Prodi IT President University Jaya Iskandar menyabet juara Stacks Harvard Hackathon di Universitas Harvard AS.

Ini bukan yang pertama buat Jaya.

Sebelumnya mahasiswa tahun 2022 itu menjuarai kompetisi Hackarlton di Columbia University, AS pada Agustus lalu.

Baca Juga:

Kini, peraih program pertukaran pelajar IISMA 2024, dari President University ke Boston University kembali berhasil menyabet peringkat ketiga Stacks Harvard Hackathon di Harvard University, Amerika Serikat (AS).

"Saya bersyukur bisa berkolaborasi dan memenangi dua kali juara di Liga Ivy Hackalton di Columbia University dan Harvard University dalam tiga bulan terakhir," ujar Jaya, Senin (18/11).

"Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani pertukaran pelajar IISMA (dari President University ke Boston University) selama dua semester sampai akhir Desember 2024 itu, tentu capaian ini merupakan pengalaman yang berharga," imbuhnya.

Baca Juga:

Adapun kompetisi Ivy Leagues kali ini mengusung tema EasyA x Stacks Bitcoin Blockchain Hackathon.

Kompetisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kampus ternama dunia seperti MIT University, Harvard University, Northeastern University, Boston University, Columbia University dan lain sebagainya.

Mahasiswa President University menyabet huara Stacks Harvard Hackathon di Universitas Harvard AS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI