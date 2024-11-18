Mahasiswa President University Sabet Juara Stacks Harvard Hackathon
jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa Prodi IT President University Jaya Iskandar menyabet juara Stacks Harvard Hackathon di Universitas Harvard AS.
Ini bukan yang pertama buat Jaya.
Sebelumnya mahasiswa tahun 2022 itu menjuarai kompetisi Hackarlton di Columbia University, AS pada Agustus lalu.
Kini, peraih program pertukaran pelajar IISMA 2024, dari President University ke Boston University kembali berhasil menyabet peringkat ketiga Stacks Harvard Hackathon di Harvard University, Amerika Serikat (AS).
"Saya bersyukur bisa berkolaborasi dan memenangi dua kali juara di Liga Ivy Hackalton di Columbia University dan Harvard University dalam tiga bulan terakhir," ujar Jaya, Senin (18/11).
"Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani pertukaran pelajar IISMA (dari President University ke Boston University) selama dua semester sampai akhir Desember 2024 itu, tentu capaian ini merupakan pengalaman yang berharga," imbuhnya.
Adapun kompetisi Ivy Leagues kali ini mengusung tema EasyA x Stacks Bitcoin Blockchain Hackathon.
Kompetisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kampus ternama dunia seperti MIT University, Harvard University, Northeastern University, Boston University, Columbia University dan lain sebagainya.
Mahasiswa President University menyabet huara Stacks Harvard Hackathon di Universitas Harvard AS
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