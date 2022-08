Mahfud MD: Setelah Dikasih Amplop Langsung Selesai

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Plt Menpan RB) Mahfud MD mengatakan birokrasi di Indonesia dikenal senang membuat orang susah. Birokrasi yang korup, kata Mahfud MD, dapat menghambat kerja pelayanan publik. Namun, itu birokrasi masa lalu. "Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai. Namun, setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai.” Baca Juga: Istri Ferdy Sambo Tersangka, Respons Mahfud MD Singkat, Hanya 1 Kalimat “Itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani," papar Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (20/8). Saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8), Mahfud MD menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Mahfud MD menjelaskan, di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara, pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah berkonsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Baca Juga: Ketum GTKHNK35+: Pendataan Honorer Bakal Kacau, Pak Mahfud MD Harus Turun Tangan "Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," tegas Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Wali Kota Pare-Pare, dan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri kelahiran Sampang, Madura, itu berharap seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.

Menko Polhukam Mahfud MD menyentil budaya birokrasi Indonesia yang korup dan senang membuat orang lain susah, tetapi itu dulu. He he he

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.