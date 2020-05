Maia Estianty Bagi-bagi THR, Isi Amplopnya Jadi Sorotan Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty merayakan Hari Raya Idulfitri bersama ketiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Seperti keluarga lain, pentolan Duo Maia itu juga memberikan tunjangan hari raya (THR) untuk anak-anaknya.

Lewat video yang diunggah di Instagram, istri Irwan Mussry ini memperlihatkan momen membagikan THR.

"Yeeaahhhh, @alghazali7 @elelrumi @duljaelani dapet THR... Alhamdulillah," tulis Maia Estianty sebagai keterangan, baru-baru ini.

Pada video itu, Maia bersama suami dan ketiga anaknya mengucapkan selamat hari Lebaran.

Dilanjutkan dengan Maia yang membagi-bagikan amplop putih kepada Al, El dan Dul.

Unggahan itu pun langsung menarik perhatian warganet. Mereka menyoroti amplop putih tebal yang dibagikan mantan istri Ahmad Dhani itu.

“Bund, itu amplopnya tebel amat. Kalau boleh tebak isinya Rp2 juta ya... by the way om Irwan biar sudah enggak muda lagi tetapi gentle banget ya...senang lihatnya," kata akun nrlhldah.