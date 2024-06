Majalah Peluang Beri Penghargaan 100 Perempuan Menginspirasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Majalah Peluang kembali menggelar Indonesia Inspiring Women Award 2024, sebuah ajang penghargaan bergengsi untuk sejumlah perempuan yang kiprahnya dinilai menginspirasi Indonesia.

Para perempuan berprestasi tersebut sebelumnya dijaring melalui ekspose di Majalah Peluang edisi April 2024 dengan tajuk 100 Perempuan Menginspirasi Indonesia, dan selajutnya mereka diundang untuk menerima penghargaan bergengsi tersebut pada hari ini, Selasa, 25 Juni 2024, bertempat di The Opus Grand Ballroom Tribata Darmawangsa, Jakarta.

Mereka terdiri dari kalangan pengusaha dari berbagai level dan bidang usaha, baik yang sudah menembus pasar internasional, pelaku usaha lokal maupun kalangan akar rumput (grassroots), mereka yang baru memulai usaha namun dianggap prospektif dan inovatif.

Dari 100 perempuan berprestasi tersebut Majalah Peluang menetapkan The Most Inspiring Women Award 2024 kepada tiga orang, yaitu Founder dan Komisaris Utama Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Founder dan CEO PT Suri Nusantara Jaya Diana Dewi.

Penghargaan dan pemberian trophy diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.

Majalah Peluang juga memberikan penghargaan LifeTime Achievement Award kepada Dewi Motik Pramono, atas pengabdiannya yang panjang selama 50 tahun di bidang pemberdayaan kaum perempuan terutama sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Ajang serupa sebelumnya pernah digelar pada tahun 2016 bertajuk Inspiring Women Entrepreneurs Business Award. Kala itu Peluang memberikan penghargaan kepada 21 orang pengusaha perempuan bisnis suskes di bidang usaha masing-masing.

Sedangkan pada ajang kali ini bertajuk Indonesia Inspiring Women Award 2024, menghadirkan 100 perempuan terpilih baik dari kalangan profesional, pengusaha maupun tokoh organisasi.