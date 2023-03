Mak-Mak di Konawe Ini Ditangkap Polisi, Aksi Mereka Tak Patut Dicontoh

jpnn.com, KONAWE - Empat mak-mak di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditangkap polisi saat melakukan perbuatan tak terpuji pada Rabu (8/3).

Polisi dari Polres Konawe menangkap empat ibu rumah tangga (IRT) tersebut saat sedang berjudi di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi.

Kabag Ops Polres Konawe Kompol Dudi Iswari Rasjid menyebut mak-mak tersebut ditangkap di sebuah rumah yang kerap dijadikan lokasi berjudi.

Baca Juga: Pelaku Pembacokan Mobil yang Viral Ditangkap Polresta Magelang

Para pelaku ialah IN, MY, UD dan ND. Mereka ditangkap saat polisi melakukan Operasi Pekat Anoa 2023.

"Kami mendapat informasi terkait aktivitas perjudian di TKP (tempat kejadian perkara) yang sudah meresahkan warga. Tim pun bergerak dan langsung membekuk para pelaku judi tersebut," ujarnya.

Selain menangkap mak-mak tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua set kartu remi yang berjumlah 108 lembar dan uang tunai senilai Rp 220 ribu.

Kompol Dudi mengatakan dalam Operasi Pekat Anoa 2023 yang berlangsung selama sebulan, pihaknya akan menyasar penyakit masyarakat (pekat) yang dapat mengganggu kamtibmas.

"Kami akan menyasar seperti perjudian, narkoba, senjata tajam, minuman keras, dan kegiatan lainnya yang mungkin berpotensi mengganggu kamtibmas di Kabupaten Konawe," kata Dudi.(antara/jpnn)