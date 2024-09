Makin Gemilang, JULO Sabet Tiga Penghargaan Asia Fintech Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi karya anak bangsa Indonesia PT JULO Teknologi Finansial (JULO) kembali menyabet penghargaan internasional dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang Asia FinTech Awards 2024.

Penghargaan itu merupakan apresiasi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi keuangan di kawasan Asia yang telah menghadirkan inovasi, solusi dan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pada ajang penghargaan internasional yang didukung oleh Visa, JULO meraih tiga penghargaan dan menjadi pemenang terbanyak di antara para nominasi lainnya, yaitu dalam kategori Data Initiative of The Year, Best Employer of The Year, dan Team of The Year.

Selain itu, JULO satu-satunya perusahaan fintech dari Indonesia yang berhasil memenangkan kategori penghargaan tersebut, mengungguli perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di kawasan Asia Pasifik seperti Airwallex, TerraPay, Synechron, Hugosave, MyComplianceOffice, dan IDEMIA.

Chief Data Officer JULO, Martijn Wieriks mengatakan penghargaan Data Initiative of The Year merupakan wujud apresiasi dari industri fintech di Asia kepada JULO sebagai perusahaan fintech lending yang inovatif dalam memahami feedback dan kebutuhan pengguna aplikasi JULO serta menjadikannya sebuah cara untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih baik.

Martijn berharap penghargaan internasional itu memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan JULO dalam menjawab kebutuhan pengguna aplikasi dan berkontribusi pada kemajuan industri teknologi finansial di Indonesia.

“Kami bangga penghargaan ini ditujukan pada inovasi AI-driven Customer Insights di JULO," kataMartijn.

Dia menyampaikan inovasi ini dikembangkan dengan menggabungkan Large Language Model (LLM) dengan Natural Language Processing (NLP) di mana memungkinkan pihaknya untuk memproses ulasan dari pengguna aplikasi JULO di Google Play Store secara real-time.