Makin Mesra, Trump Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Kim Jong Un

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Demikian disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Korea Selatan Chung Eui-Yong, Jumat (10/1).

Chung, yang bertemu Trump di Washington pekan ini mengatakan pada awak media bahwa presiden AS itu menitipkan pesan untuk Korea Utara.

"Presiden Trump ingat bahwa hari ulang tahun Kim Jong Un jatuh pada hari kami bertemu dan beliau meminta saya untuk menyampaikan pesannya," kata Chung saat tiba kembali di Korea Selatan.

Baca Juga: Kim Jong Un Undang Trump Mengunjungi Ibu Kota Korut

Ulang tahun Kim Jong Un diyakini jatuh pada 8 Januari, meskipun pemerintahannya yang tertutup tidak pernah memastikan kebenaran tanggal tersebut.

Pemerintah AS mendaftarkan tahun kelahiran Kim sebagai tahun 1984, membuatnya berusia 36 tahun pada tahun ini.

Chung tidak memberikan detail apakah pesan tersebut disampaikan secara tertulis, atau apakah ada pesan lain yang turut disampaikan di luar ucapan selamat ulang tahun.

Chung juga bertemu dengan utusan khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun. "Dan kembali menegaskan koordinasi dekat AS dan Republik Korea," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus.

Keduanya juga membahas peristiwa terkini di Timur Tengah dan koordinasi kedua negara soal keamanan global.