Malaysia Open 2019: Fajar / Rian Akui Kesulitan Keluar dari Tekanan Kamura / Sonoda

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Indonesia gagal mengirim satu wakil pun ke final Malaysia Open 2019. Setelah kekalahan Jonatan Christie, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto juga harus terhenti.

Fajar / Rian kalah dari unggulan ketiga yang merupakan juara bertahan, Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang), 13-21, 20-22.

