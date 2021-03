Mami IS Diam-Diam Jual Kemolekan Tubuh Para Pemandu Lagu pada Hidung Belang

jpnn.com, SURABAYA - Ditreskrimum Polda Jawa Timur membongkar prostitusi terselubung di tempat karaoke Next KTV Jalan Veteran 74, Kepanjen Kidul Blitar pada Rabu (10/3).



Tempat hiburan digerebek setelah ketahuan menyediakan pemandu lagu yang juga melayani jasa plus-plus.

ladies companion (LC) atau pemandu lagu itu disediakan seorang muncikari yang kerap dipanggil Mami IS.



Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan keberhasilan polisi membongkar prostitusi terselubung itu berawal dari informasi masyarakat.



Kemudian secara diam-diam anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap IS.



"IS langsung kami bawa ke Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan," ujarnya, Jumat (19/3).



Sementara Dirreskrimum Polda Jatim AKBP Nasrun Pasaribu menambahkan, selain mengamankan perempuan berusia 39 tahun itu, polisi juga memeriksa lima pemandu lagu selaku korban.



Kelima korban tersebut berinisial SK (20), KU (22), YO (24), DS (29), dan EM (30) yang semuanya merupakan warga Kabupaten Blitar.



"Seluruh korban tidak ada yang di bawah umur," ujar Nasrun. (mcr12/jpnn)