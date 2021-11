Mana Tahan! Harga Sawit Naik Lagi, Dua Hari Beruntun

jpnn.com, MUKOMUKO - Harga sawit kembali moncer di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Kepala Seksi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto menyatakan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit naik dua hari beruntun di semua pabrik.

“Hari ini harga sawit di mayoritas pabrik di daerah ini naik lagi sebesar Rp 20 hingga Rp 50 per kilogram, kecuali di PT Daria Dharma Pratama," kata Sudianto di Mukomuko, Sabtu (20/11).



Menurut dia, kenaikan harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak di daerah tersebut berkisar Rp 20 hingga Rp 55 per kilogram sejak 19 November 2021.

Lalu naik kembali berkisar Rp 20 hingga Rp 50 per kilogram.

"Kami berharap harga pembelian TBS kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini mengalami peningkatan agar kesejahteraan petani sawit setempat semakin baik," ujar dia.

Berikut daftar harga sawit di sejumlah pabrik di Mukomuko:

1. Harga tertinggi tandan buah segar kelapa sawit kini menembus Rp 3.160 per kilogram di PT Usaha Sawit Mandiri dan harga terendah Rp 2.950 per kg di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi.



2. Harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp 3.010 per kilogram menjadi Rp 3.040 per kilogram

3. Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp 2.980 per kilogram menjadi Rp 3.010 per kilogram