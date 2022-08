Manajer Ditangkap karena Narkoba, BCL Buka Suara, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) akhirnya buka suara perihal manajernya, Mohammad Ikhsan Doddyansyah alias Doddy yang ditangkap karena narkoba.

Pelantun Sunny ini memberikan dukungan kepada sang manajer melalui akunnya di Instagram, Sabtu (7/8).

Bunga Citra Lestari juga mengunggah potret sang manajer dengan latar merah.

"Everything is a cycle - including life (Semuanya adalah siklus - termasuk kehidupan)," tulis BCL sebagai keterangan.

Ibu satu anak itu pun mendoakan sang manajer agar bisa melewati masalah yang tengah dihadapi.

"There’s always something to learn, to improve for us to grow (Selalu ada sesuatu untuk dipelajari, untuk ditingkatkan bagi kita untuk tumbuh)," lanjutnya.

Istri mendiang Ashraf Sinclair ini pun berharap sang manajer tetap kuat melewati masa-sama sulit.

"We hope that you can get through this tough time in your life (Kami harap Anda dapat melewati masa sulit ini dalam hidup Anda). Terus berdoa ya Dod," tuturnya.