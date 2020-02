Manchester United Bikin Chelsea Merana di Stamford Bridge

jpnn.com, LONDON - Manchester United memperpanjang rekor kemenangan atas Chelsea musim ini menjadi tiga dan sekaligus mencuri tiga poin penting di Stamford Bridge, London, Selasa (18/2) pagi WIBi.

Kemenangan 2-0 atas Chelsea ini membuat Setan Merah tetap berada di dekat zona Liga Champions dan mengereknya ke posisi ketujuh dengan koleksi 38 poin atau tiga poin di bawah Chelsea yang menempati posisi keempat setelah sama-sama menyelesaikan 26 laga.

Untuk kedua kalinya sejak musim 1987-1988, United menyapu kemenangan baik dalam laga kandang maupun tandang melawan Chelsea pada satu musim.

Anthony Martial membawa tim tamu unggul beberapa menit sebelum jeda babak pertama setelah mendapatkan umpan matang dari sisi kanan yang dikirimkan oleh Aaron Wan-Bissaka untuk melompat di antara dua bek lawan yang sundulan jarak dekatnya itu mengelabui kiper Wilfredo Caballero.

2 - Manchester United have completed their first league double over Chelsea since the 1987-88 campaign, while this is the first time they’ve done so without conceding since 1964-65. Awaited. #CHEMUN pic.twitter.com/vOwzPgVbi2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2020