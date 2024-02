Mantap! Bank Mandiri Borong 2 Penghargaan di Ajang Alpha Southeast Asia 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen memperkokoh peran sebagai agen pembangunan lewat serangkaian optimalisasi dan inovasi layanan.

Berkat komitmen yang berkesinambungan ini, Bank Mandiri berhasil mendulang dua penghargaan di ajang Alpha Southeast Asia 17th Annual Best Deal & Solution Awards 2023.

Bank bersandi saham BMRI ini memenangkan gelar Best Digital Banking App in Indonesia untuk Kopra by Mandiri, dan Best Local Currency Bond Deal of the Year in Indonesia untuk Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I (Green Bond) Tahun 2023.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria menyampaikan apresiasi terhadap Kopra by Mandiri tersebut merupakan pengakuan atas konsistensi dan upaya nyata Bank Mandiri dalam menjalankan transformasi digital.

Langkah tersebut dilakukan guna memberikan layanan perbankan terbaik kepada masyarakat khususnya nasabah korporasi.

Lebih lanjut Eka Fitria mengatakan penghargaan ini merupakan bukti atas positifnya keyakinan investor terhadap kinerja Bank Mandiri di tengah dinamisnya pergerakan pasar.

Selain itu, Eka Fitria berharap Kopra by Mandiri dapat terus menjadi main enabler peningkatan transaksi nasabah Korporasi Bank Mandiri.

Hingga Desember 2023, Kopra telah digunakan oleh 182 ribu pengguna dengan nilai transaksi sebesar Rp 19.100 triliun dan memproses lebih dari 1 miliar jumlah transaksi wholesale.