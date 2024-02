Manjakan Nasabah, Bank Mandiri Tebar Promo dan Diskon Menjelang Imlek

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar program promo dan aktivasi berupa diskon dan cashback bagi nasabah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menyampaikan program ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pergantian tahun masyarakat agar semakin meriah.

Aquarius mengatakan program bertajuk Hoki Berlimpah ini memberikan berbagai keuntungan bagi nasabah yang menggunakan Livin’ Sukha, QRIS Livin’ by Mandiri, Tap to Pay Livin’ by Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Kartu Debit, dan Livin’poin.

Adapun periode program ini berlangsung hingga 29 Februari 2024 mendatang.

Berbagai penawaran menarik juga dapat dinikmati nasabah setia Bank Mandiri di Mall Grand Indonesia (Jakarta), Pantai Indah Kapuk (Jakarta), Pakuwon Mall (Surabaya), Tunjungan Plaza (Surabaya), dan Sun Plaza (Medan).

Bank Mandiri menyediakan bonus reward hingga Rp 88 ribu pada pembukaan Tabungan NOW dan Aktivasi di Livin’ by Mandiri.

Ada juga special welcome bonus senilai Rp 888.000 untuk apply Kartu Kredit Fengshui.

Kemudian ada juga hemat hingga Rp 888 ribu untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, Livin'poin, dan QRIS Livin’ by Mandiri.