Mantap, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 Catat Deal Business Matching Rp 1,2 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Business Matching Activity UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 berhasil mencatatakan nilai dengan total deal sebesar USD 76,7 Juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.

Angka itu dicatatkan dalam Virtual Business Matching yang diselenggarakan mulai dari 6–8 Desember 2022 ini menghasilkan 241 kerja sama.

Business Matching Activity UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut hari jadinya yang ke-127 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 diselenggarakan secara offline pada 14-18 Desember 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).

Opening ceremony UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022 dilakukan pada Kamis (15/12) dan dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, bersama Direktur Utama BRI Sunarso.

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2022 merupakan ajang inisiatif BRI mendorong pelaku UMKM untuk go global yang di tahun ini mengusung tema “Brings MSMEs Indonesia to the world”.

Tema tersebut mencerminkan optimisme BRI untuk terus mendampingi pelaku UMKM agar bisa menjadi bagian dari pasar global.

Selain itu, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 juga menghadirkan acara online expo, Bazaar Online di marketplace Shopee dan Tokopedia, Live Shopping, Coaching Clinic, Podcast, Yuk Berkreasi, Business Matching, UMKM Haul, Nusantarasa, Sharing & Talkshow bersama ekspertis dalam “Ngobrol Bisnis & Pintar Brilianpreneur” hingga Business Matching Award.