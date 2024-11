Mantap! Unilever Indonesia Raih Penghargaan di Ajang CSA Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk meraih penghargaan The Best Listed Company Based on ESG Score dalam ajang CSA Awards.

Capaian ini berkat komitmen perusahaan pada penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola berbasis Environmental, Social, dan Governance (ESG) secara konsisten.

CSA Awards yang diselenggarakan Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan CSA Community merupakan ajang penghargaan bergengsi yang mengapresiasi emiten dengan kinerja positif dalam beberapa aspek.

Hal itu termasuk profitabilitas di masa mendatang, keterbukaan terhadap pemegang saham, Good Corporate Governance (GCG), likuiditas saham, manajemen risiko, serta penerapan ESG.

Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk Padwestiana Kristanti menegaskan Unilever Indonesia secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di seluruh lini dari operasional bisnis.

"Tidak hanya menciptakan produk yang memberikan manfaat bagi konsumen, perusahaan juga terus berupaya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Padwestiana Kristanti, Kamis (21/11),

Unilever Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui empat fokus utama, yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian.

Berbagai inisiatif yang dilakukan termasuk penggunaan energi terbarukan, pertanian regeneratif, dan pengurangan plastik yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan.