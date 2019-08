Marc Marquez dan Andrea Dovizioso Sama-Sama Senang

jpnn.com, BRNO - Marc Marquez mengklaim kemenangan ke-50 dalam kariernya di MotoGP setelah finis pertama dalam balapan MotoGP Ceko di Sirkuit Brno, Minggu (4/8) malam WIB.

Marquez tampil sempurna pada race yang sempat ditunda sekitar 45 menit karena hujan itu. Start paling depan, tancap gas, mendominasi balapan dan akhirnya juara.

BACA JUGA: Menggila di Kualifikasi MotoGP Ceko, Marquez Menyamai Rekor Mick Doohan

Marc Marquez crosses the line in the lead for the 76th time in his Grand Prix career, equalling the great Mike Hailwood!



A perfect #CzechGP despite some tricky conditions! ????????@MotoGP #Marquez50 pic.twitter.com/2fBgvayuwG — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 4, 2019