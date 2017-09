Marc Marquez dan Dani Pedrosa Kuasai FP1 MotoGP Aragon

jpnn.com, ARAGON - Duo Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa menguasai jalannya free practice pertama atau FP1 MotoGP Aragon di MotorLand Aragon, Jumat (22/9) siang WIB. Marquez paling cepat, Pedrosa nomor dua.

Sesi FP1 ini sempat teradang menyusul turunnya hujan. Hingga sepuluh menit dari 45 menit FP1, baru Karel Abraham yang mencatatkan waktu yakni dua menit 30,530 detik.

Sementara rider lainnya masih belum membukukan waktu.

Setelah sesi berjalan 15 menit, baru beberapa pembalap mencatatkan waktu. Johan Zarco berada di urutan teratas dengan dua menit 07,378 detik. Sedangkan pembalap papan atas seperti Andrea Dovizioso, Marc Marquez masih belum menorehkan waktu latihan bebas.

Nah, saat FP1 menyisakan 15 menit, Marquez baru unjuk gigi. Rider Repsol Honda itu mencatatkan waktu dua menit 02,006 detik, langsung paling atas.

Sementara pembalap Movistar Yamaha Valentino Rossi mencatatkan waktu dua menit 0,60 detik, sempat berada di peringkat sepuluh saat FP1 menyisakan waktu sepuluh menit.

Wet tyres on, Rossi rolls out...



Take 2 for the Doctor???? #AragonGP pic.twitter.com/4oZfvtB5Pf — MotoGP™???????????? (@MotoGP) September 22, 2017