Marcell dan Rima Melati Rayakan 10 Tahun Pernikahan

Marcell Siahaan. Foto: Dedi Yondra/JawaPos.Com

jpnn.com - Rima Melati Adams, 38, dan musisi Marcell Siahaan, 41, merayakan ulang tahun ke-10 pernikahan. Pasangan tersebut menikah di Singapura pada 28 Januari 2009.

Rima mengunggah foto dirinya memeluk sang suami dan menyertakan caption manis. "Two imperfect beings got together and built a perfect family," tulisnya.

Sama-sama pernah menikah sebelumnya, Rima dan Marcell menjadikan perjalanan rumah tangga mereka untuk saling belajar menikmati perbedaan dan melihat lebih dalam dari "ketidaksempurnaan".

Mantan istri Marcell, penulis Dewi Lestari, turut memberikan ucapan selamat. "Awww! Happy anniversary you both," tulis dia. Begitu pula suami Dewi, Reza Gunawan.

Saat dihubungi, Senin (28/1), manajer Rima, Pipit, mengatakan bahwa tadi malam ada skedul mengisi sesi pound workout di salah satu mal untuk pemeran di film DreadOut itu. Rima dikenal sebagai sport enthusiast. Dia juga mengajar yoga dan pound class.

"Mungkin nanti Marcell akan menemani atau jemput. Setelahnya, belum tahu apakah mereka ada rencana anniversary dinner atau tidak," tuturnya. (nor/c11/jan)

Sumber : Jawa Pos