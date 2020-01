Marcell Siahaan Siapkan Penampilan Spesial di Java Jazz 2020.

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan akan ikut meramaikan Java Jazz Festival 2020. Dia memastikan akan memberi penampilan berbeda dari biasanya.

Pelantun Firasat itu mengatakan sedang mempersiapkan konsep spesial untuk penampilannya pada 1 Maret mendatang.

"Nanti akan banyak yang disesuaikan dengan temanya, pastinya bakal seru," kata Marcell Siahaan di Jakarta, baru-baru ini.

Pesohor kelahiran 21 September 1977 itu berharap bisa tampil jazz yang sebenarnya.

"Sebelum ini album saya This Is Not Jazz memang temanya jazz standar. Aransemennya yang beda," ujar Marcell.

Selain Marcell, bintang tamu spesial lainnya di Java Jazz Festival 2020 yaitu The Jacksons dan Omar Apollo.

The Jacksons yang beranggotakan Jackie Jackson, Tito Jackson dan Marlon Jackson hadir dalam rangka merayakan 50 tahun berkarya.

Sementara, Omar Apollo yang jadi idola anak muda masa mini siap menghibur penggemar pada hari terakhir.