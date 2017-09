Marcus/Kevin Cuma Butuh 30 Menit jadi Juara Japan Open

Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya. Foto: Badminton Indonesia

jpnn.com, TOKYO - Indonesia berhasil meraih satu gelar di ajang Japan Open superseries. Itu terjadi setelah ganda putra Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya menang di partai final yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Minggu (24/9) siang WIB.

Dalam pertandingan melawan ganda tuan rumah Takuto Inoue/Yuki Kaneko, Marcus/Kevin menang 21-12, 21-15.

Peringkat dua dunia itu hanya butuh waktu 30 menit (statistik BWF) untuk menghentikan ganda harapan tuan rumah. Kemenangan Marcus/Kevin atas ranking 17 dunia ini merupakan kemenangan ketiga dari tiga kali pertemuan.

Buat Marcus/Kevin, gelar di Japan Open merupakan titel keempat superseries (+premier) tahun ini. Sebelumnya, Marcus/Kevin juara di All England (Maret), India Open (Maret) dan Malaysia Open (April).

Kini, rangkaian final Japan Open menyisakan tiga partai yakni di nomor ganda campuran, tungga putri dan tunggal putra.

Sebelum Marcus/Kevin menang di nomor ganda putra, ganda putri Jepang Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi menang atas pasangan Korea Kim Ha Na/Hee Yong Kong 21-18, 21-16. (adk/jpnn)

Final Japan Open 2017

Ganda putri

Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang) vs Kim Ha Na/Hee Yong Kong (Korea) 21-18, 21-16

Ganda putra

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang) 21-12, 21-15

Ganda campuran

Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) vs Takuro Hoki/Sayaka Hirota (Jepang)

Tunggal putri

He Bingjiao (Tiongkok) vs Carolina Marin (Spanyol)

Tunggal putra

Viktor Axelsen (Denmark) vs Lee Chong Wei (Malaysia)