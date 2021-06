Maria Vania: Astaga, Semuanya Tentang Aku

jpnn.com, JAKARTA - Model seksi Maria Vania menceritakan pengalaman tak mengenakan dari salah satu penggemarnya.

Pembawa acara olahraga itu mengaku sempat tidak berani pulang ke rumah orang tuanya gegara ulah pria tersebut.

"Ada satu orang yang merasa aku pacarnya, dia datang cari rumah aku di Bandung," kata Vania dalam kanal Gofar Hilman di YouTube, Selasa (8/6).

Pesohor kelahiran 16 April 1992 itu menyebut lelaki itu sampai datang empat kali ke rumah orang tuanya.

"Dia anggap aku kayak pacar dia. That's scary (menakutkan)," ujar Vania.

Vania mengaku makin ketakutan tatkala melihat akun laki-laki tersebut di Twitter.

"Aku lihat di timeline dia, astaga, it's all about me (semua tentang Vania)," tuturnya.

Dia pun sempat ingin melaporkan perlakuan laki-laki tersebut ke pihak kepolisian.