Maria Vania Berpose Seksi di Ayunan, Bagian Anunya Langsung Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Maria Vania kembali menjadi sorotan warganet usai mengunggah pose seksinya di atas ayunan gantung.

Dia mengenakan setelan santai abu-abu sambil menarik kerah baju hingga pundaknya yang mulus terlihat.

“She is like a butterfly, pretty to see but hard to catch,” ujar Maria Vania dikutip dari akunnya di Instagram, Kamis (9/9).

Pinggang pesohor kelahiran 16 April 1991 itu yang terbuka terlihat seksi dengan hiasan tato kupu-kupu di atas bokongnya.

Maria Vania memang gemar menunjukkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Sederet pose seksi dipamerkan di akun media sosial miliknya.

Bahkan, dia juga ikutan tantangan membuka pakaian dalam akunnya di TikTok. Saat itu, vania mengenakan sport wear serba putih.

Gerakannya yang sangat energik dan berani membuat para warganet melongo.

Pasalnya, Maria Vania membuka jaket olahraganya dengan menggunakan kaki.