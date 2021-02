Marshanda: Gue Difitnah Setahun Lebih

jpnn.com, JAKARTA - Marshanda kini tak lagi diam begitu ada netizen yang menyentil kedekatannya dengan Arya Claproth.

Hal ini bermula saat Marshanda mengunggah foto bersama Arya dan tim kuasa hukumnya di sela-sela persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung.

Di mana marshanda dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan KDRT Arya Claproth terhadap Karen Poore.

Seorang netizen mengingatkan Marshanda bahwa telepon berjam-jam di saat Arya berstatus suami Karen tidaklah etis.

Wanita 31 tahun ini langsung merespon hal tersebut. Dia menegaskan teleponan berjam-jam itu dilakukan bersama Karen bukan hanya berdua dengan Arya.

“Karen ikutan nimbrung di waktu dan tempat yang sama. Arya talked using speakerphone (Arya berbicara menggunakan speaker) dan Karen di sebelahnya ngobrol bareng-bareng gue juga kok. Pas dia lagi minta uang ke gue, karena dia stres enggak bisa bayar band playernya, dan dia mau bunuh diri, karena uang tersebut dia pakai untuk hal lain dan enggak bisa nemu cara bayarnya gimana,” jelasnya.

“I was supporting her during that hard time dan dia tahu itu kok. Sisa detail kejadiannya gue buka di persidangan ya. Enggak di sini,” imbuhnya.

Mantan istri Ben Kasyafani ini mengatakan sudah terlalu lama dirinya difitnah oleh Karen. Untuk itu, sudah waktunya dia buka suara meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi.