Marthin Saba Meninggal, Sejumlah Artis Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas tanah air turut berduka atas meninggalnya vokalis KSP Band, Marthin Enrico Saba.

Mereka menyampaikan belasungkawa dan memberi dukungan kepada Prita Laura, istri Marthin Saba.

Hal itu terlihat di kolom komentar akun Instagram milik Prita Luara, Senin (8/2).

"Lulu Tuhan sudah memegang tangan Marthin erat. Lulu yang kuat dan tabah ya. Rest in Peace brother Marthin," tulis Pongki lewat akun @pongki_barata.

Penyanyi Ruth Sahanaya merasa kehilangan sosok Marthin Saba, yang sudah dianggapnya sebagai adik.

"Lulu sayang, turut kehilangan sangat. RIP adikku Rico sayang. Tuhan Yesus jadi sahabat untuk menghibur dan menguatkanmu yaa @pritalaura.lulu," tulis Ruth Sahanaya.

Ucapan duka juga disampaikan penyanyi Dira Sugandi. Ia mengenang sosok Marthin sebagai orang terbaik yang pernah dikenalnya.

"I also admire you both and the love you have for each other. Sending you love and light. Love you both but God loves Marthin more," ujar Dira.