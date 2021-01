Masih Ada yang Meragukan Manchester United Calon Juara? Baca Ini

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United belum terkalahkan dalam sepuluh laga terakhir di Premier League.

Dari sepuluh pertandingan tersebut, delapan di antaranya diselesaikan dengan kemenangan, termasuk saat menjamu Aston Villa di Old Trafford, Sabtu (2/1) dini hari WIB.

Setan Merah menang 2-1, yang membuat koleksi poin mereka menjadi 33, sama dengan Liverpool.

Namun MU masih harus berada di posisi kedua, lantaran kalah selisih gol dari Liverpool. MU punya gol memasukkan-kemasukan 33-24, sementara The Reds 37-20.

5 - Anthony Martial has now scored on all seven days of the week in the Premier League for Man Utd, becoming the fifth player to do so, after Ryan Giggs, Andrew Cole, David Beckham and Wayne Rooney. Collection. pic.twitter.com/IDt9q7GtjV — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2021