Masih Bermasalah, Tyas Mirasih Cuek Rayakan Ultah Amandine

jpnn.com - Di tengah polemik dengan Maryke Harris Pohu, nenek Amandine Cattleya, anak yang kini dirawat, Tyas Mirasih merayakan ulang tahun ke-6 gadis mungil tersebut pada Minggu (3/2). Tyas membagikan suasana birthday party Amandine di Instagram maupun InstaStory-nya.

Tampak dinding yang dihias balon-balon pink bertulisan Happy Bday Amandine. Ada pula balon-balon Unicorn yang cute. Di InstaStory, Amandine memeluk Tyas, lalu membuka beberapa kado.

Gadis cilik itu terlihat excited. Ada kado yang berisi boneka Unicorn. Lalu, dia membuka bungkusan satu lagi. ''Wah, ada baju,'' ucapnya. ''Makin pinter, makin cantik, makin apalagi... '' kata Tyas, lantas mencium Amandine.

Tyas, Amandine, dan Raiden, suami Tyas, kemudian berfoto bersama. ''You are an angel who made our life more colorful and amazing. It couldn't be better than this. Have a wonderful birthday my dear baby. We love you so much,'' tulis Tyas. (nor/c15/jan)

Sumber : Jawa Pos