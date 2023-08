Masih Betah Sendiri, Natasha Wilona: Fokus Kerjaan Dan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Natasha Wilona masih betah dengan kesendiriannya.

Hingga kini, mantan kekasih Verrell Bramasta itu masih belum terlihat dekat dengan pria.



Pemain sinetron Anak Jalanan itu mengaku masih inging fokus dengan kariernya di dunia entertainment.

"Lagi sibuk di entertainment, di bisnis, aku belum fokus kayak, 'belum malam mingguan ya', enggak yang kayak begitu," ujar Natasha Wilona di kawasan PIK, Jakarta Utara, Senin (7/8).

Saat memiliki waktu luang, dia memilih untuk menghabiskannya bersama keluarga maupun teman.

Perempuan 24 tahun itu juga belum mau memikirkan soal pasangan.

"Kalau lagi libur sama keluarga atau teman, hangout," ucap Natasha Wilona.

Pemain film Argantara itu pun mengaku sangat menikmati kesendiriannya saat ini.

"So far aku enjoy my life, fokus kerjaan, keluarga, jodoh semengalirnya saja," tutur Natasha Wilona. (mcr7/jpnn)