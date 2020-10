Masih Ingat Sama Johnny Nash? Meninggal Dunia Kemarin

jpnn.com, HOUSTON - Penyanyi dan penulis lagu Johnny Nash meninggal dunia pada Selasa (6/10), dalam usia 80 tahun.

Nash merajai jajaran lagu Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1972 berkat tembang I Can See Clearly Now.

Putranya, Johnny Nash Jr. mengonfirmasi kabar kematian sang ayah kepada Associated Press.

Nash meninggal karena penyebab alami di kediamannya di Houston, AS.

Meski dianggap sebagai 'one-hit wonder' oleh banyak orang, Nash sebenarnya meraih sukses lewat I Can See Clearly Now di usianya yang ke-32, setelah bertahun-tahun masuk dapur rekaman sejak tahun 1950-an pada usia 17 tahun.

Lahir di Houston, Texas, John Lester Nash, Jr. tumbuh dengan bernyanyi di gereja.

Jelang kesuksesannya, dia melakukan perjalanan ke Jamaika pada tahun 1968, di mana ia bertemu Bob Marley, Peter Tosh dan Bunny Livingston.