Masih Menyayangi Taha Gokhan, Cinta Penelope: Masalah Pasti Ada

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Cinta Penelope mengaku masih menyayangi suaminya, Taha Gokhan.

Namun, menurutnya, memang ada persoalan yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah.

"I love Taha so much. Keluarganya dia, he give me good family (dia memberi saya keluarga yang baik), problem is problem (masalah adalah masalah. Masalah pasti ada," ujar Cinta Penelope di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Ditanyai alasan dirinya memutuskan bercerai, dia enggan menjelaskan.

Perempuan 39 tahun itu hanya mengatakan semua itu karena perasaan sayangnya.

"Alasannya karena sayang," kata Cinta Penelope.

Dia lantas menegaskan, mereka berpisah secara baik-baik.

Pasalnya, pemain sinetron Hidayah itu memang masih berhubungan baik dengan Taha Gokhan dan keluarganya.