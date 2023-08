Mau Terhindar dari Penyakit? Jaga Imunitas Tubuh Anda dengan Cara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki sistem imun yang kuat sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan terhindar dari ancaman penyakit.

Untuk itu, diperlukan kombinasi gaya hidup sehat termasuk pola makan yang seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, manajemen stres, dan kebiasaan-kebiasaan sehat lainnya.

"Penting juga untuk mematuhi pedoman medis, seperti vaksinasi yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan," tulis keterangan CNI yang diterima JPNN, Kamis (31/8).

Pola makan sehat misalnya. Pola makan yang sehat melibatkan konsumsi beragam makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein nabati dan hewani yang rendah lemak, serta lemak sehat seperti omega-3 yang ditemukan dalam ikan dan kacang-kacangan.

Hindari konsumsi berlebihan gula, garam, dan makanan olahan yang bisa merusak keseimbangan imunitas.

Selain itu, tambahan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, terutama vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Vitamin C dan E memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Vitamin D berperan dalam regulasi sistem kekebalan tubuh, sedangkan zinc penting untuk perkembangan dan fungsi sel-sel imun.

Maka itu, mengonsumsi Well3 C 500 Extra dari CNI, menjadi salah satu pilihan yang tepat. Pasalnya, Well C 500 Extra adalah kombinasi dari enam bahan aktif yang terbukti mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh yaitu pureway C, citrus bioflavonoid, zinc, vitamin E, vitamin D3 dan selenium.

Pureway C merupakan vitamin C generasi keempat yang lebih unggul daripada jenis vitamin C lain. Pureway C memiliki metabolit lipid, aman di lambung, lebih cepat diserap dan bertahan hingga 24 jam di dalam tubuh serta aman bagi ginjal.