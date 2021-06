Mau Turun Berat Badan, Tetapi Tetap Kenyang, Coba Program Diet Ini

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tantangan saat menjalani penurunan berat badan ialah rasa lapar yang menyiksa seseorang. Menjalani diet dengan tetap merasa kenyang menjadi dambaan banyak orang.

Jika merasakan hal yang sama, mungkin anda bisa mencoba diet Sonoma.

Diet Sonoma ialah program penurunan berat badan yang didasarkan pada diet Mediterania. Program pembentukan berat badan idela ini menekankan pada makan berbagai makanan padat nutrisi yang utuh.

Dilansir dari Antara, fokus anda akan ditujukan pada mengontrol porsi makan dan konsumsi makanan sehat untuk mendorong penurunan berat badan serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan hanya dalam 10 hari.

Apa itu diet Sonoma?

Diet Sonoma ialah program penurunan berat badan yang dirancang oleh ahli gizi dan penulis dua buku "The Sonoma Diet" yang diterbitkan pada 2005 dan "The New Sonoma Diet" yang diterbitkan pada 2011, Connie Guttersen.

Guttersen menjelaskan tentang filosofinya dalam menurunkan berat badan, bagaimana dapat meningkatkan kesehatan dengan cara berfokus pada makanan utuh dan rencana diet yang akan membantu Anda menghentikan kecanduan gula.

Selain itu, buku ini juga mengajari Anda untuk memuaskan keinginan rasa lapar dengan makanan sehat.