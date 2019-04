Maverick Vinales Kalahkan Marc Marquez di FP2 MotoGP Amerika

jpnn.com, AUSTIN - Pembalap Monster Yamaha Maverick Vinales menjadi yang paling kencang dalam free practice kedua (FP2) MotoGP Amerika.

Dalam sesi latihan yang digelar di Circuit of The Americas, Austin, Sabtu (13/4) dini hari WIB itu, Vinales mendobrak dominasi Marc Marquez dan Jack Miller yang menguasai awal FP2.

Vinales tancap gas di pengujung latihan dengan mencatatkan waktu dua menit 03,857 detik. Vinales unggul 0,044 saja dari Marquez di posisi kedua. (crash/adk/jpnn)

Hasil FP2 MotoGP Amerika 2019

1. ^1 Maverick Vinales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 03.857s [Lap 14/15] 336km/h (Top Speed)

2. v1 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 03.901s +0.044s [16/16] 342k

3. ^2 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 04.003s +0.146s [16/17] 340k

4. v1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 2m 04.005s +0.148s [12/14] 343k

5. ^3 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 04.118s +0.261s [15/16] 345k

6. ^9 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 04.353s +0.496s [16/16] 341k

7. v1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 04.364s +0.507s [13/15] 344k

8. ^3 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2m 04.548s +0.691s [15/15] 334k

9. v2 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 2m 04.589s +0.732s [14/16] 338k

10. ^9 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 2m 04.630s +0.773s [12/13] 337k

11. v7 Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 04.714s +0.857s [15/16] 341k

12. ^2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 04.851s +0.994s [15/15] 339k

13. = Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 04.906s +1.049s [15/16] 340k

14. v5 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 04.953s +1.096s [12/14] 343k

15. ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 05.020s +1.163s [16/16] 339k

16. ^2 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 05.169s +1.312s [14/16] 341k

17. v1 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 05.491s +1.634s [16/16] 338k

18. v8 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.955s +2.098s [16/16] 339k

19. v7 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.162s +2.305s [8/13] 337k

20. ^1 Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 06.204s +2.347s [14/15] 342k

21. v1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 06.276s +2.419s [14/16] 337k

22. = Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 06.850s +2.993s [14/16] 334k

Key:

^X Rider is X positions higher than FP1.

= Rider is same position as FP1.

vX Rider is X positions lower than FP1.