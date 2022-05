May Day Fiesta, Said Iqbal: ATM Saldo Rp 500 Ribu per Buruh

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan tuntutan kepada pemerintah di acara May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Sebelum di GBK, massa demo May Day 2022 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Said Iqbal mengatakan May Day Fiesta menjadi momentum bagi Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia untuk mendorong perwujudan negara sejahtera yang berbasis kesejahteraan kelas pekerja. Baca Juga: 2 Jenderal di Tengah Massa Demo May Day 2022, Hidup Buruh! Menurutnya, perwujudan negara sejahtera bisa dicapai melalui tiga prinsip, yaitu kesetaraan kesempatan, retribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggung jawab publik. Said Iqbal dalam konferensi pers "May Day Fiesta" di GBK menjelaskan kesetaraan kesempatan adalah keadaan saat para pemodal diperbolehkan untuk kaya. Namun, para pekerja tidak boleh miskin. Pria kelahiran 5 Juli 1968 itu mengatakan retribusi kekayaan yang adil dan merata dapat diwujudkan melalui jaminan-jaminan sosial. Baca Juga: Massa Demo May Day 2022 Kepung Mobil Sedan, Ada Pemukulan, Tegang Tokoh gerakan buruh Indonesia itu menyampaikan ada lima jaminan sosial yang didorong oleh sekitar 50 ribu massa buruh di GBK, yakni jaminan makanan, pendidikan gratis, perumahan, air bersih, dan jaminan pengangguran. "Mengenai jaminan makanan, ini berarti tidak boleh ada rakyat kelaparan di negara kaya. Kami minta Pemerintah memberikan jaminan makanan sebesar Rp 500.000 dalam bentuk ATM kepada para buruh. ATM tersebut dipegang oleh ibu-ibu dan digesek saat hendak membeli kebutuhan makanan," ujar Said.

