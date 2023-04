Maybelline Hadirkan Fit Me Fresh Tint, Makeup Praktis untuk Perempuan Aktif

Baca Juga:

Brand General Manager Maybelline Indonesia Carla Mangindaan menyatakan Maybelline New York dengan bangga mempersembahkan face game changer yang trendi, praktis dan mudah diaplikasikan.

“Sebagai wujud selebrasi International Women’s Day yang dirayakan di bulan Maret, perempuan Indonesia mendapatkan privilege menjadi salah satu yang pertama di dunia untuk mencoba Fit Me Fresh Tint," ujar Carla dalam press conference, Sabtu (1/4).

Produk terbaru dari Maybelline New York ini didedikasikan untuk wanita on the go dengan segudang aktivitas.

Karena itu, Fit Me Fresh Tint sesuai untuk aplikasi “Face Game Changer! Sat Set Makeup” yang efisien dan praktis dapat membuat tampilan wajah menjadi lebih fresh dan cerah hanya dalam 60 detik.

“Kalau aku butuh makeup cepat, Fit Me Fresh Tint ialah jalan ninja karena facetintnya sudah mengandung sunscreen dengan SPF 50/PA+++ dan serum vitamin C. Produk ini sangat mudah diblend. Hanya butuh sebanyak dua jari untuk seluruh wajah, lalu bisa diratakan dengan menggunakan ujung jari saja," ungkapnya.